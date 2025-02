Il sindaco di Codrongianos, Cristian Budroni nell’ultima seduta del consiglio comunale ha presentato il bilancio di metà mandato, avviando una riflessione sugli obiettivi raggiunti in questi due anni e mezzo di legislatura. Ben oltre 5 milioni di investimenti, derivanti da risorse ministeriali e regionali, che hanno migliorato il volto del paese, soprattutto sotto il profilo dell’efficientamento, della transizione ecologica e di quella digitale. Oltre alle somme (1 milione 250.000 euro) destinate all’efficentamento di tutti gli alloggi di edilizia pubblica del comune, 1 milione di euro è stato speso per il plesso scolastico che ospita scuole secondarie, lavori finanziati nel 2021 con la giunta Budroni e conclusi qualche mese fa. Un intervento importante che ha visto la nascita di un campo polivalente all’esterno, e la posa in opera di nuovi impianti elettrici e di riscaldamento, infissi, cappotto, tetto e caldaia a chiller che ha sostituito l’impianto a gasolio.

Solo per l’efficientamento Codrongianos ha speso oltre 2 milioni di euro, puntando cosi a migliorare sensibilmente la qualità della vita e dei servizi al cittadino, confermandosi tra i paesi più virtuosi sotto il profilo della transizione ecologica. «È sempre più complesso rispondere alle esigenze della comunità», spiega il sindaco Budroni. «Ma questa amministrazione si è distinta per la capacità di ascoltare le reali necessità dei nostri concittadini, intervenendo tempestivamente a supporto delle persone e dei servizi a esse dedicati. In questa prima fase del mandato ci siamo concentrati sulle grandi opere pubbliche, e penso agli interventi sull'edilizia scolastica sopra citati, sull'efficientamento energetico e sulla viabilità, che necessariamente assorbono tante risorse e devono essere programmate con tempistiche celeri. Con il Pnrr siamo anche riusciti a portare a casa 180.000 euro per la digitalizzazione dei servizi comunali con la possibilità di utilizzare il sito per accedere a numerose richieste online».

Ma l’amministrazione Budroni ha investito anche sul fronte della viabilità e della sicurezza: 700.000 euro le risorse spese per il rifacimento degli asfalti nei punti nevralgici del paese, e altri 400.000 sono in arrivo per completare 40.000 metri quadri di asfalto programmati entro fine legislatura. A questi finanziamenti si deve aggiungere un tesoretto di 700.000 euro per la messa in sicurezza della strada che porta a Saccargia, la perla per eccellenza delle basiliche romaniche, un unicum nel panorama dell’architettura religiosa che ogni anno porta nel territorio migliaia di turisti.

Anche i servizi culturali non sono stati tralasciati: la biblioteca ha ampliato l’orario di apertura, con il trasferimento, di questi giorni, nella nuova sede dell’ex chiesa del Rosario, che è stata restaurata di recente. E naturalmente si lavora per confermare Codrongianos la culla del giornalismo di qualità con il Festival Liquida, che continua a crescere e a far conoscere oltre a grandi penne, le grandi potenzialità del territorio.

