Il Babbo Natale acrobatico sarà spalleggiato non solo dagli elfi ma anche da qualche supereroe della Marvel e della Dc Comics. Magari Spiderman, Batman e Superman. L'evento "Aspettando il Natale" è proposto dalla Acsd New Codrongianos sabato nel Centro di Aggregazione. Il ricavato sarà destinato a progetti per i bimbi ricoverati nei reparti di pediatria in Sardegna.

La raccolta fondi partirà sabato dalle 17 ed è organizzata in collaborazione con i Super Eroi Acrobatici (SEA), la UISP, la Vip Sassari Odv, e con il patrocinio del Comune di Codrongianos.

Alle 15.30 inizio dell'animazione per bambine e bambini con giochi, truccabimbi e gonfiabili. Alle 17 la calata di Babbo Natale acrobatico e degli elfi, accompagnati da qualche supereroe se riuscirà a liberarsi in tempo dai supercriminali che come Goblin e Joker cercano sempre di rovinare le feste a tutti. Alle 18 intrattenimento musicale con artisti locali.

