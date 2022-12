Quest'anno in Sardegna Babbo Natale è spesso motorizzato, rinunciando così ad essere trainato dal tradizionale carro con le renne. Ieri a Bonorva i Babbi Natale sono arrivati con le Vespe, stasera a Codrongianos, centro di circa 1300 abitanti a pochi chilometri da Sassari, Babbo Natale è giunto a tre ruote, a bordo dell’Ape Car colorata rigorosamente di rosso per l'occasione e bardata a festa. A guidarla sempre un signore venuto da lontano con la barba bianca, che nelle settimane precedenti aveva ricevuto via lettera le richieste dei regali dei bambini codrongianesi. Che sono stati tutti accontentati, grazie al suo sacco magico e a un cassone pieno di doni, oltre a caramelle e cioccolatini.

Babbo Natale è stato preso d'assalto nel suo piccolo mezzo colorato. La voce del suo arrivo si era divulgata tra i pargoli in tarda mattinata e quasi tutti, accompagnati dai genitori, erano appostati nelle principali vie cittadine. «Abbiamo voluto ripetere l'esperienza dell'anno scorso e anche stasera è stato un successo - commenta l'assessore comunale Tore Pittui -. Come Amministrazione abbiamo ricevuto lettere dei bambini e regali direttamente dai genitori. Noi col nostro Babbo Natale abbiamo provveduto solo alla consegna, arricchita da cioccolatini e caramelle. Il paese era letteralmente in festa». Un piccolo stratagemma che quindi ha funzionato. Ma è sempre un bene che i bambini pensino che Babbo Natale arrivi sempre dalla Finlandia. Solo dopo gli danno un passaggio in Vespa o Ape Car, come avvenuto a Codrongianos.



