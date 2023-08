Musica e cocktail sul Golfo di Alghero. Pronto a salpare il primo “boat club” di Alghero “Punta Giglio” nell’ambito del progetto Acque Internazionali. Un’iniziativa nata nell'officina di idee Factory e soprattutto a seguito del sostegno da parte dell'associazione Maestrale nel percorso riguardante "Progetto Città".

Non appena le condizioni meteo-marine lo permetteranno, si presume tra mercoledì e giovedì e con l’inaugurazione definitiva fissata per sabato 12 agosto, la barca prenderà il largo dal porto del centro catalano in direzione dello splendido golfo della Riviera del Corallo dove, nei pressi dei bastioni e in altri punti sempre a ridosso della città, potrà offrire ai propri passeggeri, un mix di eccellenze tra musica e cocktail, oltre che gli straordinari panorami.

«Non vediamo l'ora di partire, anzi di navigare, a ritmo della migliore musica elettronica accompagnati dalle bellezze naturalistiche e dai super drink dei nostri bravi bartender – commenta uno dei titolari del progetto, il videomaker, dj e produttore Giuseppe Esposito – speriamo che la nostra iniziativa imprenditoriale diventi una colonna dell'offerta turistica locale e questo anche grazie alla vicinanza, che ci auguriamo non manchi mai e anzi sia sempre più preminente, dell'Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Conoci, dalla disponibilità anche a collaborare da parte della Fondazione Alghero e soprattutto della Guardia Costiera e non ultimo dell'ex-sindaco Mario Bruno, oltre che del nostro staff e dell'imprenditore Benenati».

In attesa di mollare gli ormeggi in questi giorni sarà possibile, dalle 18 in poi, fare un buon aperitivo a bordo della "Punta Giglio", mentre si trova ormeggiata nella banchina Dogana del Porto di Alghero (zona delle partenze per le Grotte di Nettuno).

