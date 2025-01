Carcere o domiciliari. Ancora da decidere il destino dei due uomini, di nazionalità extracomunitaria che i carabinieri di Valledoria, lo scorso 13 gennaio, hanno trovato in possesso a Santa Maria Coghinas di cocaina e marijuana.

Il gip Gian Paolo Piana, oggi in tribunale a Sassari, si è riservato di decidere se lasciare i due a Bancali o disporre invece una misura alternativa. Tre giorni fa uno dei due, del 1994, viene fermato dai militari con 30 grammi di marijuana. Nella perquisizione successiva, nella sua abitazione, dove viveva anche un connazionale, vengono scoperti 130 dosi di coca del peso di 65 grammi, un ovulo di coca da 11 grammi, e una bilancia di precisione per il presunto confezionamento delle dosi. Da qui l'arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e la custodia nella Casa circondariale sassarese.

Per i due la pm Maria Paola Asara ha sollecitato la conferma del carcere mentre l'avvocato Andrea Devoto, che assiste il 30enne, ha chiesto in prima istanza l'obbligo di dimora, e in subordine i domiciliari con l'autorizzazione a lavorare. Stesso discorso per il 32enne, difeso dall'avvocato Giuseppe Onorato.



