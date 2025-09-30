Finisce 10 a 4 la consultazione per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Sassari. La maggioranza, come preventivato, va alla lista Sassari Metropolitana. I 10 eletti, proclamati oggi in Sala Sciuti nel Palazzo della Provincia di Sassari, sono Pierpaolo Risso, Eliana Lisai, Alfredo Roggio, Antonina Ansini, Nicola Sassu, Federico Tolu, Gianpiero Madeddu, Maria Giovanna Del Rio, Marco Murgia e Maddalena Sechi.

Per la lista invece di Comunità e Territorio entreranno in consiglio Fabrizio Demelas, Roberto Cadeddu, Michele Carboni e Carlo Sardara. Reazioni contrastanti tra i presenti.

«Avs - dichiara il portavoce del partito Antonio Piu - è molto soddisfatta per il risultato che ci vede presenti con tre consiglieri eletti». «Finalmente il nord Sardegna si ricompatta - aggiunge - sarà la rivincita del territorio». Meno entusiasmo nella minoranza.

«L'unità del centrodestra non esiste - attacca Antonello Peru di Sardegna al centro 20Venti - abbiamo visto fughe in avanti e voti trasversali». Pur eletto, Carlo Sardara è sincero nella disamina: «Ci mancano 2mila voti dei Civici. Il progetto però continua, non confluiremo negli altri partiti».

