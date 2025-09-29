Si sono concluse alle 20, nella Sala Sciuti del Palazzo della Provincia a Sassari, le votazioni per elezioni di secondo livello della Città Metropolitana. L’ultimo a consegnare la scheda è stato il primo cittadino del capoluogo turritano, e futuro sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia. Al termine della consultazione avevano votato in 649 su 839 aventi diritto per una percentuale del 77,35%. Da domani alle 9 inizierà lo spoglio delle schede che porterà alla nomina dei 14 consiglieri del consiglio metropolitano.

