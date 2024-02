Via al nuovo corso di formazione e aggiornamento per Operatore socio sanitario, organizzato dalla segreteria della Cisl FP di Sassari e patrocinato dall’Azienda ospedaliero universitaria.

Si svolgerà mercoledì 21 febbraio dalle ore 15 alle 19 nella nella sala riunioni del 7° piano dell’ospedale civile di Sassari. Parteciperanno 70 uditori in presenza e circa 40 in videoconferenza, una platea di colleghe e colleghi che lavora nelle aziende sanitarie come dipendenti ed interinali, nelle cooperative sociali, nelle strutture private e del terzo settore.

Scopo dell’iniziativa è quello di contribuire al dibattito che si sta tenendo al livello nazionale sulla bozza di accordo che ridefinisce il profilo professionale dell’Oss, documento al vaglio della Conferenza Stato Regioni che circa sei mesi fa ha avviato il confronto con i portatori di interesse, quali ordini professionali, sindacati, associazioni di categoria. Il programma del corso prevede la partecipazione in qualità di relatori due Oss Valentina Dalu e Maria Giovanna Pulina e due Infermieri Chiara Favini e Eleonora Marongiu.

L’apertura dei lavori è affidata alla segretaria generale della Cisl FP Gianfranca Solinas. Interverranno al dibattito anche il presidente e la vice presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Gianluca Chelo e Marica Soddu, i direttori dei dipartimenti delle professioni sanitarie e sociosanitarie della Asl ed Aou, Gianni Piras e Piero Bulla.

