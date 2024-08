I trionfi, le sconfitte, le gioie e le delusioni, pagine di storia di calciatori e allenatori di una squadra, nata e cresciuta a Porto Torres, che ha raggiunto il mezzo secolo di vita. Quest’anno ricorre il cinquantesimo anno dalla Fondazione del gruppo sportivo Gs Turris, una occasione per festeggiare insieme con una iniziativa in programma nel prossimo mese di settembre.

«Il primo passo sarà quello di costituire un’azione non profit col nome di “Turris 1974” e portare avanti i valori che hanno caratterizzato questo gruppo negli anni – spiegano Giacomo Rum e Gavino Andolfi – finalizzata a promuovere iniziative sportive e sociali per la nostra comunità. E’ nostra intenzione ricordare dirigenti e atleti che nel corso degli anni hanno contribuito, nelle diverse forme, alla crescita della società sotto l’aspetto sportivo, ma anche dal punto di vista etico e sociale».

Un primo incontro preliminare per concordare il progetto da realizzare, nel ristorante San Gavino, attorno ad un tavolo per ricordare i vecchi tempi e raccontare fatti e avvenimenti di periodi ormai lontani ma sempre piacevoli. «Ci saranno altre attività e iniziative che sono in fase di progettazione – aggiunge il presidente della società, Gavino Andolfi – ma sarà nostra cura comunicarle a tempo debito».

Nelle fotografie dei ricordi il mediano Fabio Chessa e la mezzala Gianmario Coghene, oltre a tanti atleti protagonisti dei campionati di Terza e Seconda categoria.

