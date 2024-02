Due incidenti stradali in una sera a causa della massiccia presenza dei cinghiali sulle arterie del territorio del Parco di Porto Conte.

Sabato scorso si sono verificati due scontri, per fortuna senza gravi conseguenze. La prima richiesta di intervento al Comando dei Barracelli di Alghero è arrivata intorno alle 19.20 per un pullman dell’Arst entrato in collisione con un ungulato lungo la SP55bis, nei pressi del bivio per Porticciolo. Nell’urto con il cinghiale, dal peso di oltre 50 Kg, il mezzo ha subito danni lungo la parte frontale. Nessun problema, invece, per le persone a bordo del pullman.

Il secondo incidente è avvenuto lungo la SS127bis nei pressi del Nuraghe Palmavera, anche in questo caso a causa di un cinghiale che ha attraversato improvvisamente la corsia di marcia andando a scontrarsi con una utilitaria. L’autista è rimasto illeso, ma è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per rimuovere l’auto che, nello scontro, ha subito gravi danni.

Il comandante dei Barracelli di Alghero, Riccardo Paddeu, fa sapere che nei prossimi giorni nel Comando di Via Enrico Costa sarà attivata una nuova centrale operativa. «Grazie ad un avanzato sistema di comunicazione e a servizi integrati di geolocalizzazione consentirà una maggiore efficienza d’intervento per tutti servizi di polizia rurale e protezione civile».

