Investito e abbandonato sulla strada ormai da due giorni, la carcassa di un cinghiale si trova nello stesso punto in cui l’animale è stato travolto da un’auto.

Un esemplare maschile di 40 chili deceduto, martedì scorso, in seguito ad investimento e lasciato sulla carreggiata lungo la statale 131 Sassari - Porto Torres al chilometro 231, nel comune di Porto Torres.

Un vero pericolo e intralcio alla circolazione stradale, e un potenziale pregiudizio per la salubrità dell’ambiente, determinata dal possibile inquinamento, oltre al rischio per la salute pubblica, rappresentato dalla possibile diffusione di zoonosi dagli animali all’uomo.

Pertanto il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza sindacale in cui si ordina all’Anas, gestore della infrastruttura stradale per gli interventi di pulizia, di provvedere nell’immediato e non oltre tre giorni dalla notifica, a rimuovere e a smaltire la carcassa del cinghiale secondo le modalità di legge, che devono essere eseguite con la valutazione e sotto il controllo ufficiale del Servizio sanità animale della Asl di Sassari.

© Riproduzione riservata