Il congresso del circolo territoriale Fratelli d'Italia di Castelsardo, ha confermato segretario Christian Speziga, 51 anni, impiegato tecnico e archeologo di Anas spa, impegnato nell’attività politica cittadina con il ruolo di assessore della giunta guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, con deleghe ai Lavori Pubblici, Ambiente, Beni archeologici e Agricoltura. Speziga, votato dal coordinamento territoriale, sarà coadiuvato da Gianni Rassu, Bastianina Mattana, Anna Desole e Debora Ara.

«Ringrazio i tesserati del circolo territoriale Fratelli d'Italia Castelsardo per avermi dato ancora la possibilità di coordinare l'attività politica del nostro partito nel territorio di Castelsardo e nei comuni limitrofi, sempre nell'interesse esclusivo del cittadino», ha commentato Christian Speziga. Attualmente il segretario fa parte anche del coordinamento provinciale FdI di Sassari guidato dal deputato Barbara Polo. Il circolo FdI di Castelsardo è nato nel 2020 per iniziativa di Speziga ed a avuto sempre un'intensa attività di impegno politico con svariate proposte per il territorio cittadino e dell’Anglona.

