Acrobati, clown, musicisti, giocolieri, attori e ballerini. Uno spettacolo vario e coinvolgente che dal 21 dicembre all'Epifania ha raccolto nel tendone del Guglielmo Hotel un pubblico entusiasta. Bilancio lusinghiero per lo spettacolo di circo contemporaneo senza animali portato a Sassari da CircoKrom grazie alla collaborazione con Theatre en Vol che ha messo a disposizione lo Spazio Tev di via de Martini.

Il Guglielmo Hotel è stata un’esperienza vivida, surreale, visionaria, un’appassionata esibizione di talento e creatività, di umanità, di verità, dove nessuno ha risparmiato le forze e tutti hanno lavorato per mettere in moto una macchina dei sogni gigantesca. Un’avventura completa, che ha donato alla città attimi di commozione e parecchie risate, e che ha lasciato il segno in chiunque ne abbia fatto parte anche solo per un’ora.

Un progetto-pilota che ha ampiamente dimostrato come la città sia ansiosa di rispondere a nuove offerte artistiche, e che la collaborazione tra artisti di più discipline sia un fenomeno che va incentivato e incoraggiato.

La parola “contaminazione” è un valore che Theatre en vol porta avanti da anni e a cui intende fornire un “campobase” con lo Spazio TEV, assicurando alla città un luogo di riferimento per le arti, la delicata bellezza e l’azione creativa, e in cui si spera di ospitare nuovamente (e presto!) l’incontenibile genialità del Guglielmo Hotel.

© Riproduzione riservata