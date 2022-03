“Concordiamo sulle finalità del documento sulla Chimica Verde, ovvero sulla incentivazione e costruzione di politiche industriali nel Nord Ovest della Sardegna, con riferimento a Porto Torres, ma non siamo d’accordo su come è stata impostata l’intera bozza”.

Il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, è la voce discordante espressa sul documento che racchiude l’ordine del giorno sullo stato di attuazione del Protocollo siglato nel 2011, un atto che invita il presidente della Regione, Christian Solinas ad attivare nell’immediato una cabina di regia per dare corso agli investimenti sulla Chimica Verde.

L’ordine del giorno era stato presentato in occasione dell’assemblea degli Stati Generali tenutasi, lunedì 14 marzo, nel teatro comunale di Sassari. L’atto è in discussione in tutti i consigli comunali della provincia per essere approvato.

Ma è nelle intenzioni del Comune di Sorso chiedere una modifica alla bozza. “Così come è stata presentata non ci convince, non siamo disposti ad approvarla come maggioranza”, aggiunge il primo cittadino Demelas, “quel documento non è stato concordato con noi sindaci e con le assemblee civiche presenti in quella occasione, quando c’erano le condizioni per aprire una discussione e condividere l'atto”.

© Riproduzione riservata