Arrestato a Chilivani un 35enne del posto per aggressione a un pubblico ufficiale. L’uomo, ubriaco, ha sferrato una testata a un carabiniere.

Disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine per altri episodi simili, si era presentato nel bar della stazione ferroviaria in evidente stato di alterazione psicofisica. Al rifiuto del barista di farlo entrare, alla presenza di due militari sul posto, si è subito allontanato verso i binari del treno. La reazione ha preoccupato i carabinieri, che hanno deciso di seguirlo per tutelare la sua salute e quella dei viaggiatori.

L’uomo però non ha gradito le attenzioni e ha dato una forte testata al volto di uno dei due. Bloccato e ammanettato è stato portato nella sede della Compagnia di Ozieri, dove ha continuato a minacciare i presenti. Al termine degli accertamenti è stato portato a Bancali, dove al momento si trova in regime di custodia cautelare e in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Il militare ferito si è recato poi al Pronto Soccorso, dove i medici gli hanno dato qualche giorno di prognosi.

