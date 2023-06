Chiaramonti, paese dell'Anglona, è pronto per la festa in onore di San Giovanni Battista, molto sentita dalla comunità.

Si partirà domani alle 17.20 con il triduo che sarà celebrato nella Chiesa dedicata al Santo. Alle 18.30 sarà officiata la Santa Messa che sarà animata dal Coro de Tzaramonte diretto dal maestro Salvatore Moraccini. Alle 20.30, in piazza San Giovanni, il Coro Doro, in collaborazione con il Coro de Tzaramonte, organizzerà "Sos Fogs de Santu Juanne", una manifestazione itinerante per le vie del centro storico. Oltre ai due organizzatori, parteciperà anche il gruppo folk Santu Matheu.

Il 24 giugno alle 18, sempre in piazza San Giovanni, sarà celebrata la Messa solenne con predica, con l'animazione musicale del Coro Doria. Seguirà la processione per le vie del paese che sarà accompagnata dalle musiche della banda musicale di Villanova Monteleone. Alle 21 è prevista l'estrazione dei biglietti della lotteria, mentre alle 22 si terrà il concerto di Maria Luisa Congiu. Il 25 giugno alle 11, in piazza Repubblica, avrà luogo la 26esima Scala di Giocca - Osilo, una gara di regolarità per auto e moto d'epoca.

