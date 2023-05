La Chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo di Cheremule era gremita in ogni ordine di posti, sabato scorso, per assistere all'evento "Trint’annos cumpridos a cantare", evento inserito all'interno dei festeggiamenti per i trent'anni di attività del Coro Boghes de Cheremule.

All'appuntamento canoro, presentato magistralmente da Don Peppino Lintas, hanno preso parte, oltre che i padroni di casa, anche il Coro di Usini, la Corale Vivaldi e il Coro Duennas.

«Un grazie non basta per tutte le emozioni che abbiamo vissuto», fanno sapere dal coro. «È stata una serata bellissima anche e soprattutto grazie a coloro che hanno partecipato e l’hanno resa unica. Ringraziamo gli amici della Corale Vivaldi, del Coro di Usini e del Coro Duennas per aver risposto presente al nostro invito, per aver condiviso con noi una giornata che difficilmente dimenticheremo. Un ringraziamento speciale al consigliere regionale Aldo Salaris, per la presenza, l’interesse dimostrato e la preziosa collaborazione con la nostra associazione. Grazie ai nostri direttori storici Pinuccio Solinas e Riccardo Marongiu e al nostro attuale direttore Silvio Nappi. Una menzione speciale anche ai nostri amici che ci hanno dato una mano enorme in cucina Tonino Sanna e Fausto Giuliani. Per noi è stato davvero emozionante».

© Riproduzione riservata