Per l'ottava edizione del Certamen intitolato al docente Andrea Blasina è stato scelto un brano di prosa in greco di Isocrate, maestro di retorica e educatore della classe dirigente. La migliore traduzione è risultata quella di Riccardo Orgolesu, studente del quarto anno del Liceo Gramsci di Olbia, che si è aggiudicato il primo premio di cinquecento euro della gara disputata nel Liceo Azuni di Sassari.

A Giulia Oggiano, del quinto anno del Liceo Azuni, e a Antonella Contu, del quinto anno del Liceo Asproni di Nuoro, sono stati invece assegnati rispettivamente il secondo premio di trecento euro e il terzo di duecento.

La competizione è stata organizzata dal dipartimento di greco e latino del Liceo Azuni in collaborazione con la delegazione sassarese dell’Associazione italiana di cultura classica e con il contributo della famiglia Blasina per i premi messi in palio.

Nella gara si sono cimentati circa quaranta studenti delle classi quarte e quinte del liceo classico provenienti da vari istituti di Olbia, Tempio, Ozieri, Sassari, Alghero, Nuoro, Oristano, Quartu Sant’Elena e Cagliari.

