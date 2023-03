Enti riuniti per firmare il protocollo d’intesa per la riorganizzazione dei servizi di trasporto nell’area portuale di Porto Torres.

L’accordo scritto sarà firmato domani, mercoledì 15 marzo, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Porto Torre.

Al tavolo Regione Sardegna, Comune di Porto Torres, Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp di Sassari turritana.

L’intesa raggiunta prima dell’estate consentirà di trasformare l’area della stazione marittima “Nino Pala” in un centro di interscambio modale per mettere in connessione, autobus, taxi e navette con l’arrivo di treni e navi, razionalizzando i servizi di accoglienza passeggeri nel porto di Porto Torres. Un piano di emergenza da mettere a punto entro la prossima stagione turistica, che mette insieme tutti gli enti interessati per rivoluzionare i trasporti nell’interporto, in una zona strategica dello scalo marittimo turritano, attualmente inefficiente e priva di una rete integrata di servizi.

Ad illustrare i contenuti dell'accordo sarà l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro.

