Si è conclusa con successo l’iniziativa della nuova Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione, rivolta al comparto equino della Sardegna. Un evento che presso il Centro di riproduzione equina di Su Padru-Ozieri ha richiamato circa 300 allevatori per la presentazione degli stalloni. Si tratta del primo passaggio della campagna di fecondazione 2024 che conta di ripetere e addirittura incrementare i numeri prodotti l'anno scorso dal centro più importante d'Italia: 679 fattrici fecondate con seme fresco, 63 col seme congelato e 51 con la monta naturale, per un totale di 793 fattrici che rappresentano il 65 per cento del totale italiano. Sono state poi consegnate oltre 1.900 dosi di seme congelato.

Sei gli stalloni presentati per la linea sportiva, dedicata al salto e alle altre discipline dell'equitazione: Gayatry Van't Welthof, baio belga; l'anglo arabo O Tue, figlio di Piradin come si intuisce anche dal manto grigio; il francese Old Chap Tame; il tedesco Cloud Z; Rock'n Roll Animal, altro francese; il belga Ugo de Vy Z. Invece per la linea corsa sono nove i cavalli riproduttori: gli anglo arabi Carghese Des Landes e Paban de France (dalla Francia); i sardi De Tzaramonte (11 vittorie e un secondo posto su 12 corse), Diglielo Tu e Unico de Aighenta; il purosangue arabo Logudorese, altro prodotto sardo; il purosangue inglese Red Mist (Gran Bretagna) e due purosangue inglese provenienti dagli Usa, Smooth Daddy e War Command.

