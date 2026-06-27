Centri contro le discriminazioni sessuali: Porto Torres partner del MosUn avviso emanato dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del consiglio dei ministri
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Il Comune di Porto Torres diventa partner di rete aderendo alla proposta progettuale presentata dal Mos- Movimento omossessuale sardo- finalizzata alla partecipazione al bando relativo alla costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.
Un avviso emanato dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del consiglio dei ministri. La proposta progettuale del Mos, coerente con gli obiettivi dell’amministrazione diretta a promuovere i valori di uguaglianza, mira all’orientamento e inserimento al lavoro, con percorsi di informazione, formazione, bilancio delle competenze e accompagnamento attivo finalizzati all’avviamento professionale. Inoltre l’obiettivo è raggiungere un’autonomia abitativa, con progetti di indirizzo, supporto e accompagnamento alla casa, rivolti alle persone Lgbt+ in condizioni di particolare svantaggio, con focus specifico su persone trans gender.
La proposta è volta a potenziare i servizi strategici già attivi, quali il Centro di ascolto e counseling per prima accoglienza per problematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere; Centro d’ascolto e supporto al Comitato lotta all’Aids Sassari; assistenza alle persone Lgbt+ vittime di violenza o discriminazione nei diversi ambiti. Potenziare lo sportello migranti, gli interventi di informazione del Gruppo scuola, l’Osservatorio territoriale e le iniziative di socializzazione.