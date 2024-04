Una schiera di bandiere palestinesi, bandiere sarde e bandiere rosse hanno punteggiato il corteo di centinaia di manifestanti, soprattutto giovani e giovanissimi, che ieri sera ha manifestato a Sassari per sostenere il popolo e la resistenza palestinese.

La manifestazione è stata promossa dai Giovani Palestinesi - Sassari e dall’Assemblea Studentesca per la Palestina che ha risposto alla chiamata dell’Associazione Amicizia – Sardegna Palestina. Contemporaneamente manifestazioni in piazza a Cagliari con il Comitato Sardo di Solidarietà con la Palestina, e a Nuoro con A Foras - Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna e Nugoro pro sa Palestina.

Il corteo sassarese si è diretto da piazza Azuni a piazza Università, occupando di fatto tutto il percorso per poi dare vita a un’assemblea pubblica in cui hanno preso parola giovani della comunità palestinese, delle comunità di migranti, studenti, insegnanti e artisti.

Gli “Studenti per la Palestina”, davanti al rettorato, hanno chiesto ancora a gran voce al governo italiano di interrompere il sostegno a Israele e intervenire per fermare il genocidio del popolo palestinese, e la recisione dei rapporti tra l’Università di Sassari e la multinazionale italiana Leonardo.

Tanti artisti sardi hanno dato ulteriore forza alla manifestazione con contributi visivi come Zuanna Boscani, con emozionanti letture poetiche e teatrali come Marta Meloni, Roberta Campagna, Maurizio Giordo e Irene Frau, e con straordinari interventi musicali come Carlo Doneddu e Paolo Cartamantiglia.

© Riproduzione riservata