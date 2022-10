È stato individuato un sospettato per la lunga serie di incendi che si sono verificati a Sassari nel corso del 2021. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno perquisito l’abitazione di un 46enne ritrovando gli indumenti indossati per portare a termine i raid, oltre a una pistola clandestina. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari.

Gli episodi erano cominciati alla fine del mese di gennaio 2021, quando erano state date alle fiamme tre auto parcheggiate in via Palatucci, davanti alla Questura, da parte di un soggetto travisato; e ancora nella notte tra il 21 e il 22 marzo, quando erano stati accesi due incendi in via Cervi e uno in via Prati, sempre da parte di un soggetto che nascondeva la sua identità tramite travestimenti occasionali; infine nei primi giorni di giugno 2021 era stato dato alle fiamme un ciclomotore parcheggiato in via Manzoni, e quattro macchine parcheggiate in via Col di Lana.

L’azione dell’uomo misterioso era ripresa a luglio, in via Civitavecchia, e ad agosto, in via Antioco Casula, e anche davanti alla stessa abitazione del 46enne ai danni di un mezzo di lavoro.

Ad accomunare questi fatti c’erano degli elementi che sono stati individuati dagli agenti che, alla fine, sono andati a perquisire la casa del sospettato.

