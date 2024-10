Ripulire un’antica cisterna di raccolta dell’acqua, usata dai romani per approvvigionare le terme della città di Castelsardo.

È l’obiettivo dell’assessorato all’Ambiente, ai Beni archeologici e all’Istruzione del Comune che intende rendere fruibile il prezioso monumento. L’occasione nasce con "Puliamo il mondo", l’iniziativa organizzata da Legambiente, in programma venerdì 25 ottobre e che coinvolge l’assessorato guidato da Christian Speziga e Econova, la società che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti urbani.

Insieme agli studenti dell’Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea si provvederà a ripulire da sversamenti di rifiuti e sterpaglie un’area denominata Badde Cisterna che accoglie un’opera di ingegneria romana di valore storico straordinario. La cisterna alimentava le antiche terme romane che si trovano in via Marche, in località Lu Bagnu, un altro sito di importanza culturale e archeologica.

