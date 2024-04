Sono cominciati i lavori di pulizia degli alvei fluviali di competenza del comune di Castelsardo che hanno permesso l’asportazione di vegetazione spontanea come canne, rovi, arbusti e sterpaglie che ostruivano lo scorrere fluido e naturale dell’acqua.

L'obiettivo è quello di garantire la capacità idraulica del territorio e prevenire il rischio di allagamenti, un'operazione di fondamentale importanza per la sicurezza del territorio.

Gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio proseguiranno grazie al contributo ottenuto dalla Regione Sardegna che ha finanziato anche i lavori che saranno effettuati nella prossima annualità.

L’amministrazione sta procedendo anche con i lavori per i decoro e la sicurezza delle strade, attraverso il tracciamento della segnaletica orizzontale, tra cui i nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità all’altezza delle piazze La Pianedda e Maestro di Castelsardo, al fine di consentire un percorso in sicurezza ai pedoni per raggiungere le piazze appunto. Ulteriori interventi in materia di sicurezza stradale mediante attraversamenti pedonali ad alta visibilità, saranno previsti in altre strade già attenzionate per l’alto traffico veicolare.

