Si aprono i cantieri per la messa in sicurezza della falesia sottostante via Zirulia a Castelsardo.

L’amministrazione comunale ha affidato i lavori per attuare i necessari interventi di mitigazione del rischio a seguito dell'evento calamitoso, verificatosi nel dicembre 2020, che ha causato lo smottamento della falesia, lungo il costone di via Zirulia nel golfo de La Vignaccia.

La prima conseguenza dell’intervento sarà l’eliminazione del senso unico alternato. I lavori sono stati finanziati grazie ad un contributo ottenuto dalla Regione Sardegna stanziato nel 2021 per un importo pari a 400mila euro. Successivamente sono stati erogati fondi pari a 110mila euro ottenuti per attività di progettazione, grazie ai quali il Comune riuscirà ad ottenere un successivo finanziamento quantificato in 600mila euro.

L’intervento si è reso necessario a seguito del maltempo, con forti piogge, vento e mareggiate, che tre anni fa aveva prodotto danni a beni pubblici che hanno interessano in particolare la falesia di via Zirulia, il costone dove era prevista la realizzazione dell’ascensore panoramico, le strade dell’agro e diversi pali ed armature dell’impianto di illuminazione pubblica.

