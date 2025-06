Una tela realizzata con le loro mani per gridare alla pace. Protagonisti i bambini del Centro Giochi Nemo di Castelsardo che hanno dato testimonianza del fatto che il seme della pace deve germogliare nelle giovani menti di tutte le latitudini. Il loro quadro ghirlandato da tutte le bandiere del mondo per rappresentare l'unità di tutti i popoli è una piccola installazione, un simbolo della comunità che lavora insieme per promuovere la cooperazione tra i popoli. Tutto questo in un luogo simbolo: piazza Pianedda all’ombra dell’Ulivo della pace donato 2006 alla città di Castelsardo dal sindaco di Betlemme Victor Batarseh. Grazie alla creatività dei bambini e agli insegnanti del Centro Giochi Nemo è stata realizzata una grande tela, anche con il supporto del presidente della Proloco Enrico Lupino che ha garantito l’assistenza tecnica per l’allestimento della piccola ma significativa opera che lancia un messaggio a tutte quelle comunità che stanno soffrendo a causa delle guerre attive nel mondo.

