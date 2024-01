Un nuovo spazio dedicato agli anziani, luoghi in cui trascorrere la giornata in compagnia.

A Castelsardo in concomitanza con gli orari di apertura dell’Ufficio Turistico, situato nei locali adiacenti, in piazza Maestro di Castelsardo, «ora è possibile per i nostri ragazzi in età adulta, usufruire di uno spazio ricreativo e di socializzazione», comunica l’amministrazione comunale.

Si tratta di un luogo in cui gli anziani autosufficienti possono ritrovarsi insieme per trascorrere alcune ore in compagnia, un luogo di ritiro dove condividere momenti di divertimento socializzando, soprattutto al riparo nelle fredde e piovose giornate invernali. Uno spazio di aggregazione venuto a mancare già diversi anni fa e mai sostituito, dopo la cancellazione dei giardini pubblici situati proprio dove ora sorge la nuova piazza. All’interno è possibile giocare a carte, condividere una partita a pinella, scala 40, scopa e mariglia, grazie a nuovi mazzi messi a disposizione e alle nuove scacchiere per il gioco della dama e degli scacchi.

