Un asilo nido a Castelsardo, grazie ai finanziamenti provenienti dai fondi europei del Next Generation EU e alla partecipazione ad un bando del PNR, appositamente istituito per la realizzazione di asili nido e scuole d'infanzia.

L'Amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 972mila euro, posizionandosi fra i punteggi più alti in Sardegna, in virtù di un progetto innovativo ed eco-compatibile. "Un importante successo per Castelsardo, per le famiglie e per i bambini, dopo la chiusura definitiva del precedente asilo nido negli anni '90 - spiega il sindaco Antonio Maria Capula -. Una struttura e un servizio per cui è stata finanziata l'intera cifra richiesta".

Il nuovo stabile sorgerà nella frazione di Lu Bagnu, tra via Parigi e via Dublino, in un terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale. Sarà posto su un unico piano (superficie lorda di 444 mq) e sarà in grado di ospitare fino a 50 bambini. Sarà alimentato da un impianto fotovoltaico, provvisto di un impianto di climatizzazione all-season e di illuminazione a led. L'acqua calda sanitaria verrà prodotta adottando un sistema energicamente più efficiente, rispetto a quelli tradizionali, composto da pompe di calore aria-acqua, in previsione di un consumo idrico elevato. Ci saranno quindi due aule didattiche, un refettorio, un bagno con fasciatoi, bagnetti e lavabi, spogliatoio, bagni dedicati al personale, un ufficio e una cucina. La pavimentazione sarà in parquet liscio. Verranno inoltre sistemate anche le aree esterne, utilizzabili durante le giornate di bel tempo.



