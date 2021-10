Ritrovato morto il turista svizzero scomparso il 29 settembre da Castelsardo.

Il cadavere è stato rinvenuto da una squadra di volontari della Protezione Civile in mezzo alla macchia mediterranea, a ridosso della costa rocciosa, a circa 5 km dal Castello, in direzione Valledoria. Non molto lontano insomma da dove Pier Andrea Giauque è stato visto l’ultima volta.

La squadra del Soccorso Alpino della Stazione di Sassari sta procedendo al recupero della salma.

Le ricerche del 79enne da ieri erano state estese anche nelle zone più impervie. L’uomo faceva parte assieme alla moglie di un gruppo di turisti in visita nel centro storico di Castelsardo: dopo essersi separato dal resto della comitiva, non aveva fatto rientro al punto di incontro stabilito. A quanto si apprende soffriva di Alzheimer.

Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri della Stazione di Castelsardo, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, la Compagnia Barracellare, la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata