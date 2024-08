Telecamere per combattere i nemici dell’ambiente. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Castelsardo che ha ordinato di posizionare di sistemi di videosorveglianza mobile per cogliere in flagrante gli incivili che abbandonano per strada e violano le norme per il corretto conferimento dei rifiuti.

Lotta agli incivili e all'abbandono dei rifiuti, quella intrapresa dal Comune in collaborazione con la Polizia Locale che ha deciso di installare in varie zone del territorio castellanese videocamere, utili a identificare e multare i cittadini che conferiscono i rifiuti negli orari o nei luoghi inadeguati.

«L'abbandono indiscriminato dei rifiuti non solo danneggia l’ambiente, ma degrada la bellezza naturale del nostro territorio», ha dichiarato l’assessore all’ambiente Christian Speziga. «La presenza di sistemi tecnologici di sorveglianza in vari punti del territorio rappresenta un tentativo di eliminare o perlomeno arginare tale fenomeno nei confronti degli incivili che non rispettano le regole fondamentali sul corretto conferimento dei rifiuti. L'invito che rivolgo a tutti i cittadini -ha continuato Speziga - è di collaborare attivamente nella gestione responsabile dei rifiuti.» Fondamentale, quindi, adottare comportamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente, per proteggere il territorio. «Castelsardo merita rispetto da parte di tutti e insieme possiamo preservare e valorizzare ulteriormente il nostro splendido patrimonio ambientale».

© Riproduzione riservata