Il consiglio comunale di Castelsardo ha approvato a maggioranza il nuovo “Regolamento Comunale sull’occupazione di spazi ed aree esterne da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande”.

I nuovi dehors potranno essere autorizzati, a titolo temporaneo per 180 giorni, oppure, a titolo permanente, per un intero anno solare, per un numero massimo di cinque anni. Chi ne usufruirà dovrà però garantire il servizio per almeno 11 mesi l’anno, niente più chiusure di tutti gli esercizi in contemporanea, né turisti alla ricerca disperata di un locale aperto in bassa stagione.

«Il precedente regolamento era limitativo per un comune turistico come Castelsardo, in particolare la durata massima di sei mesi, salvo eventi particolari, scoraggiava gli investimenti da parte degli operatori economici del settore. – ricorda l’assessore alle attività produttive Giuseppe Corso – Abbiamo comunque anche tenuto conto del diritto del cittadino alla quiete ed al riposo e gli interessi ambientali, culturali e paesaggistici che si contrappongono alle installazioni».

Sarà possibile, nello specifico, richiedere, parzialmente, l’utilizzo di spazi pubblici in piazza Bastione (sia superiore che inferiore), piazzetta la Rosa, piazza la Pianedda e piazza Nuova, mentre non potranno essere autorizzate le richieste di fruizione del suolo per la piazza delle Misericordia, il sagrato della Cattedrale, il belvedere di via Seminario, il loggiato del palazzo Comunale, la salita di accesso al Castello dei Doria, la piazza della Loggetta e quella del Novecentenario.

Il regolamento dovrà essere inoltrato agli uffici regionali della Soprintendenza Archeologica, Servizio Tutela del Paesaggio, per l’approvazione, ed entrerà in vigore dal 1° ottobre 2023. I dehors già approvati prima di tale data potranno essere rinnovati sino al 31 dicembre 2026.

© Riproduzione riservata