Castelsardo si riconferma, anche per il 2025, “Comune Plastic Free” un prestigioso premio ottenuto insieme ad altre realtà della Sardegna, quali Aglientu, Badesi, Oristano e Teulada. Un impegno che premia la città turistica che, negli ultimi anni si è distinta per la sua politica ambientale, per la lotta contro gli abbandoni illeciti, in particolare della plastica, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’attività di gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Il riconoscimento si è reso possibile grazie, inoltre, al Protocollo d’intesa stipulato nel 2021, con l’associazione che a Castelsardo ha come referenti i Bulli Surf Club, promotori di questo ambito premio. I Comuni italiani premiati, hanno superato una valutazione basata su 23 punti, suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la Onlus. La consegna dei premi è in programma sabato 8 marzo a Napoli.

