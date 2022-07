Per Castelsardo, in piena stagione turistica, inconveniente per famiglie, turisti, hotel e attività commerciali. L’Asl n°1 di Sassari – Dipartimento di Prevenzione Servizio igiene degli alimenti e della Nutrizione, ha infatti reso nota la non conformità microbiologica dell’acqua in rete ai sensi del D.Lgs. 31/2001, per il parametro batteri coliformi. In base a questa informativa l'acqua di Castelsardo non è potabile e può essere utilizzata solo per gli usi igienici.

Il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula, ha perciò emesso un'ordinanza in cui vieta alla popolazione "il consumo umano diretto dell'acqua a Castelsardo, via Salvinu e nelle frazioni di Lu Bagnu e Sa Ferula". Abbanoa, ente gestore della rete, ha messo a disposizione della cittadinanza un servizio autobotti, operante a Lu Bagnu, dove è maggiore la residenza di turisti. L'auspicio di tutti è che la situazione possa rientrare alla normalità già dalle analisi di oggi.

"Siamo in attesa del risultato delle prossime analisi - spiega stamattina il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula -. Nella speranza che rientrino nella norma, affinché possa revocare l'ordinanza appena emessa". Abbanoa dovrà a breve comunicare le cause della non conformità delle analisi ed i tempi dei rientri nei parametri.

