Lavori al via per il riattamento e la messa in sicurezza della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea di Castelsardo. A seguito dell’aggiudicazione nel novembre 2021, dal Ministero degli Interni con i fondi del Pnrr, per un importo pari a 530mila euro, sono in corso i lavori nell’edificio scolastico che prevedono il ripristino e la tinteggiatura delle superfici murarie esterne. Inoltre il progetto comprende la sistemazione della linea elettrica e dell’impianto antincendio con relativa realizzazione della nuova tubazione.

Il piano degli interventi prevede il rinforzo dei solai e la messa in sicurezza dei solai interni contro il fenomeno dello sfondellamento, oltre alla sostituzione degli infissi, previa rimozione degli infissi esistenti, saranno installate finestre e portefinestre, in alluminio pre verniciato a taglio termico, con vetrocamera isolante, tipo anti vandalismo, anti rumore e anti infortunistico, basso emissivo, in regola con le prescrizioni di trasmittanza termica e sistema oscurante costituito da tendina (veneziana, plisse' o rullo) posizionata all'interno del vetrocamera e conformi alle disposizioni per il risparmio energetico.

I lavori consentiranno di migliorare la sicurezza e l’efficienza della scuola, così come l’aspetto estetico dell’edificio oltre a garantire una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici, rendendola quindi più accogliente e sicura per gli studenti e il personale scolastico.

© Riproduzione riservata