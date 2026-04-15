Mercedes contro camioncino sulla litoranea per Castelsardo. Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi in fase di sorpasso è andato a sbattere contro l'altro veicolo poco prima di Punta Tramontana. La Mercedes si sarebbe cappottata più volte mentre il camion si è inclinato su un lato. Nonostante la paurosa dinamica entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto 118 e vigili del fuoco.

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