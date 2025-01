Non solo fuochi sacri a suggellare l’inizio del Carnevale, ma in occasione della festa di Sant’Antonio Abate la città di Castelsardo ospita artisti noti al grande pubblico. Domani, sabato 18 gennaio , a partire dalle ore 11 la piazza Nuova sarà allestita con gli stand gastronomici per dare inizio alle iniziative di intrattenimento musicale con Pasqualino e Gianluca Pittalis per grandi e piccini.

Sul grande palcoscenico alle 18 va in scena lo spettacolo divertente del comico sardo Baz, alias Marco Bazzoni, con il suo Baz Live Show, proposto direttamente da “Tutti pazzi per Rds”. L’artista propone suoi sketch più divertenti, parodie di personaggi famosi, monologhi irriverenti e soprattutto tanto materiale del suo nuovo spettacolo “Baz Live”, che si presenta dinamico, coinvolgente e mai banale.

Protagonista della serata anche la cantante sarda, Maria Giovanna Cherchi, con la sua voce straordinaria e unica per chiudere in bellezza la giornata. Il concerto live è in prgramma dalle ore 20 sempre nella piazza Nuova. L’evento è patrocinato dal Comune di Castelsardo.

