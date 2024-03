Il Comune di Castelsardo rende omaggio all’illustre concittadino Michele Giua, chimico, accademico, Senatore della Repubblica italiana e padre della Costituente, nel 58° anniversario della morte che ricorre oggi, 25 marzo.

La targa ricordo era stata posizionata, nella casa natale al centro storico, in occasione della giornata di studi promossa dai Lions Club di concerto con l’amministrazione comunale nel 2013. Di Michele Giua si ricorda la sua lotta contro il fascismo anche con l’introduzione di materiale clandestino, la diffusione di articoli, la raccolta di fondi e lo scambio di istruzioni. La sua conoscenza in campo chimico era molto importante in questo periodo. Nel 1932, infatti, mette a punto diversi tipi di inchiostro simpatico per la corrispondenza segreta, sulla base di diverse soluzioni chimiche. Nel 1933, quando il regime pone l’obbligo di giurare fedeltà al regime, Giua preferisce insieme ad altri colleghi rinunciare alla cattedra. In questi anni riesce a sopravvivere grazie alla rendita delle pubblicazioni e del suo laboratorio privato.

Nel 1945 viene designato alla Consulta e nel 1946 alla Costituente nel collegio di Torino-Novara e Vercelli, con interventi fortemente improntati alla sua formazione riformista appartenenti alla tradizione marxista.

