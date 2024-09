La comunità di Castelsardo è stata scossa dalla tragica notizia della morte della 24enne Susanna Pernici, da tempo malata di cuore. Era stata ricoverata all'ospedale del San Raffaele di Milano in attesa di un trapianto che però non ha avuto esito positivo, un secondo intervento dopo un primo tentativo non andato a buon fine.

Quindi l'attesa per un altro cuore, ma nel frattempo le condizioni di salute della ragazza sono peggiorate a seguito di una sopravvenuta emorragia cerebrale. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale gettando nello sconforto familiari e l'intera comunità di Castelsardo. La giovane soffriva di problemi al cuore fin dall'adolescenza. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca, Maria Lucia Tirotto, ha annullato tutti gli eventi in programma fino al giorno del funerale, previsto per sabato 21 settembre.

