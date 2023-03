Il personale in servizio presso il Presidio Forestale di Castelsardo dell’Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S., a seguito della firma della convenzione con l’amministrazione comunale collaborerà con i primi interventi, iniziati in questi giorni, di selvicoltura periurbana e di pulizia negli spalti Manganella, sotto il Castello (percorso della Madonnina), dei camminamenti sotto le mura, e del rinnovato percorso del Lunissanti.

Intanto, a seguito del finanziamento ricevuto da CONAI - ANCI (in Sardegna finanziati solo Castelsardo, Sestu e Villaspeciosa), è iniziato, in collaborazione con Econova, il secondo ciclo di incontri informativi dedicati all’informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, e al miglioramento del servizio (il terzo in programma a Maggio).

Gli incontri, che si svolgeranno al punto informativo di Via Roma 2/b (c/o la sala conferenze della Pro Loco, adiacente l'edicola di Castelsardo), sono destinati a cittadini, titolari di attività commerciali ed amministratori di condominio, e la mattina nelle scuole, secondo gli orari indicati in locandina, dove i referenti potranno rispondere a tutti i dubbi o richieste di chiarimento.

Gli incontri si concluderanno sabato 18 marzo.

