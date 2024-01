Una nuova area fitness è stata realizzata a Castelsardo sui prati di piazza del Novecentenario, dove è stato installato anche un impianto di irrigazione, grazie a un contributo del Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del consiglio dei Ministri, a valere sulla linea di finanziamento del Pnrr “Sport e inclusione sociale”.

L'area, situata in una zona verde centrale della città, è dotata di nove attrezzi in acciaio inox, adatti a diverse fasce di età e a diversi livelli di allenamento. In particolare è stata dotata dell’Upper, un attrezzo per l'allenamento della parte superiore del corpo, spalle, petto e braccia, e di Pull Trainer, usato per l'allenamento della schiena e delle spalle. Inoltre è stata predisposta una cyclette statica, utile per l'allenamento cardiovascolare, oltre ad altri strumenti per il fitness.

La nuova area, aperta a tutti e fruibile gratuitamente, è un'opportunità per tutti i cittadini, di qualsiasi età e livello di preparazione fisica. Gli attrezzi sono infatti accessibili anche a chi non è abituato a praticare attività fisica. Un luogo dove ci si può ritrovare per fare attività fisica, socializzare e stare in salute. Una vera e propria palestra a cielo aperto nata con lo scopo di arricchire i servizi rivolti anche ai numerosi turisti, che scelgono di passare le vacanze in città.

