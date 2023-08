Continuano i disservizi alla rete idrica nel comune di Castelsardo. Questa mattina un nuovo intervento di emergenza sulle condotte ad opera di Abbanoa, lavori tuttora in corso per la rottura della condotta fognaria in via Roma. Il guasto non riguarda la nuova linea fognaria interrata di via Lungomare Anglona realizzata nel 2020.

L’amministrazione comunale rassicura che nessuno sversamento di reflui si è verificato sulla spiaggia né nelle acque de La Marina. Sul posto sono intervenuti, per le valutazioni del caso, il personale della Capitaneria di porto e i carabinieri. Il comune di Castelsardo negli ultimi giorni ha dovuto subire non pochi disagi per il problema del sistema idrico, con diversi casi di criticità che hanno comportato la non erogazione di acqua di rete in diverse zone della città. Al fine di alleviare il disagio l’amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini due autobotti che stazioneranno una nell’area antistante la chiesa della Sacra Famiglia (Monte de la Marina) e l’altra in piazza Brancaleone Doria (Spighia) e, in caso di ulteriore necessità, un’autobotte farà la spola anche a Sunajola e Lu Bagnu alto in generale.

Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Capula per risolvere il problema aveva chiesto un intervento del prefetto di Sassari che ha immediatamente indirizzato ad Abbanoa una nota con la quale sollecita la società a «voler valutare, con ogni consentita urgenza, ogni possibile intervento diretto ad individuare, anche d’intesa con l’amministrazione comunale, le possibili soluzioni, dirette a superare le criticità segnalate e poter garantire la regolarità del servizio».

