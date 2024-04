In occasione del 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana, il Comitato provinciale di Sassari organizza, per sabato 4 maggio, una giornata rivolta ai cittadini di Porto Torres con l’obiettivo di far loro conoscere le varie attività quotidiane svolte dalle volontarie e dai volontari dell’associazione.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è in programma dalle ore 14 alle ore 20 in Piazza Eroi dell'Onda (La Renaredda). I volontari illustreranno, in particolare, i principi e i valori umanitari della Croce Rossa, le attività svolte, dal reclutamento alla donazione del sangue, simuleranno manovre salvavita, saranno disponibili per la misurazione della pressione e della glicemia.

La Croce Rossa Italiana è un’associazione che opera senza fine di lucro ed è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai soggetti più vulnerabili. Grazie al suo personale presente saranno disponibili alcuni servizi per i cittadini.

