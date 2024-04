Yoga e musica nella pineta di Maria Pia in una giornata organizzata dall’associazione Just Be con gli artisti Mauro Uselli al bansuri e Giangiacomo Carta al Pakhawaj.

La mattinata è iniziata con la lezione di “trauma informed yoga” per il rilascio delle tensioni provocate da stati ansiosi, guidata dalla maestra Maryanna Pais, mentre lo yoga per i bambini presenti è stato guidato dalla maestra Silvia Meloni. Una immersione meditativa accelerata dal processo musicale che ha accompagnato letteralmente questo percorso.

A metà mattina è iniziato il concerto di musica indiana di carattere prettamente meditativo con Mauro Uselli e Giangiacomo Carta. Il duo musicale ormai affiatato sta promuovendo, attraverso la produzione di live spontanei, la conoscenza di questo mondo sonoro molto diverso dai nostri canoni musicali ma che non smette di affascinare e incuriosire. Il live olistico è stato particolarmente apprezzato e decine di persone hanno scelto la pineta di Alghero per un pieno di benessere.

