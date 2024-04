Conferenza stampa martedì 30 aprile nella sala de Lo Quarter alle 11 per la presentazione della Waterpolo Sardinia Cup 2024, quadrangolare internazionale di pallanuoto in programma ad Alghero, nella piscina di Maria Pia, dal 4 al 6 luglio.

Per il quarto anno consecutivo la pallanuoto internazionale torna in Sardegna. Dopo due edizioni cagliaritane e una sassarese, la Waterpolo Sardinia Cup 2024 farà tappa ad Alghero, nella piscina all’aperto di Maria Pia. Il quadrangolare estivo rappresenta un valido test per il Settebello allenato da Alessandro Campagna poco prima dei Giochi Olimpici parigini.

Saranno presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessora comunale allo Sport Maria Grazia Salaris. In scaletta anche gli interventi del delegato provinciale CONI Sardegna Giuseppe Manca, del commissario tecnico della Nazionale italiana Alessandro Campagna, del consigliere del Comitato Regionale FIN Sardegna Lorenzo Zicconi e del presidente FIN Sardegna Danilo Russu.

