Oltre venti sacchi colmi di spazzatura e poi tanto materiale tra elettrodomestici e elementi di arredo. I volontari dell’associazione Onlus Plastic Free si sono uniti agli uomini della compagnia barracellare di Stintino per ripulire dai rifiuti alcuni aree sul litorale del borgo turstico. Il lavoro di bonifica si è concentrato nei ponti della panoramica, tra la vegetazione dove spesso gli incivili abbandonano illegalmente gli ingombranti.

Inoltrandosi tra la macchia mediterranea sono state rinvenuti stufe, sveglie, aspirapolvere, pezzi di auto e materiale di ogni sorta. Una tonnellata di rifiuti raccolti per liberare una zona apparentemente nascosta ma comunque in prossimità della costa, un luogo dove spesso vi transitano i turisti. Un’operazione che ha visto coinvolti tanti volontari Plastic Free, ormai impegnati in collaborazione con il Comune di Stintino nell’opera di bonifica di alcune aree sensibili del paese che si appresta ad accogliere i visitatori nella bella stagione, ormai prossima.

