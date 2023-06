A Castelsardo ampliati i servizi legati alla balneazione nella spiaggia de La Marina. Dopo la fornitura della macchina pulisci spiagge e l’installazione delle docce, posizionata una pedana di camminamento amovibile (in plastica rigenerata), per facilitare il passaggio di passeggini, pedoni e carrozzine, su una superficie piana e senza dislivelli.

Acquistata inoltre una nuova sedia job per consentire la balneazione alle persone disabili o con difficoltà motorie. È in previsione anche la realizzazione della discesa per disabili con accesso dal lungomare. Che sarà installata a breve.

Con questa serie di servizi la spiaggia storica de La Marina, ubicata ai piedi del promontorio che caratterizza Castelsardo, diventerà un litorale ancora più ambito, in linea con gli standard attrattivi di una località turistica di prim'ordine.



© Riproduzione riservata