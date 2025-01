L'amministrazione comunale di Castelsardo annuncia che l'evento, in programma questo pomeriggio per i festeggiamenti di Sant'Antonio, è stato annullato a causa del maltempo.

Oltre al grande fuoco sacro e i giochi di intrattenimento per bambini e adulti, nella piazza Nuova era previsto lo spettacolo del comico Baz da titolo "Baz Live Show" proposto direttamente dal programma "Tutti pazzi per Rds". Sul palcoscenico a fine serata era stato programmato anche il concerto della cantante sarda Maria Giovanna Cherchi, una esibizione all'aperto che per motivi di condizioni meteo avverse non si è reso possibile garantire.

La manifestazione è stata rinviata dal Comune di Castelsardo a data da destinarsi.

