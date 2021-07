L'idea è venuta a Valeria Sini, assessore alla Cultura del comune di Castelsardo: decorare via Trieste (che collega la piazza al centro storico) e le sue ripide scale con rappresentazioni che richiamassero le tradizioni e i motivi dell'artigianato castellanese. "A febbraio mi sono rivolta all'Accademia delle belle arti "Mario Sironi" di Sassari - spiega Valeria Sini - e ho spiegato ai docenti il mio intento, che è stato accolto con entusiasmo ed è stato da loro trasformato in progetto. I giorni scorsi, grazie al sapiente lavoro di 13 studenti e 3 docenti, è stata eseguita la decorazione”.

Quattro giornate intense che hanno trasformato e colorato la lunga via e la scalinata. L'effetto cromatico "è risultato di notevole intensità e bellezza. Nei disegni è infatti racchiuso con maestria e vivacità il cuore di Castelsardo. L'opera - continua l’assessore - è stata apprezzata da turisti e residenti e questo per noi amministratori è stato motivo di grande orgoglio. A volte bastano idee semplici per valorizzare angoli meravigliosi, anche se spesso dimenticati. Ad ogni modo, a nome di tutta L'Amministrazione comunale, ringrazio vivamente studenti e professori dell'Accademia delle belle arti Mario Sironi: sono stati davvero bravi e hanno dimostrato grande amore per l'arte. Nel frattempo - conclude Valeria Sini - stiamo lavorando ad un altro progetto simile. Sarà una bella sorpresa".

(foto Tellini)

© Riproduzione riservata