L’assessore al Turismo di Castelsardo, Giuseppe Ruzzu, è stato eletto rappresentante regionale dei Borghi più belli d’Italia nel consiglio direttivo nazionale. L’assemblea riunita ieri si è espressa all’unanimità. I delegati dei borghi sardi Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, La Maddalena, Posada, Sadali e Tempio Pausania, hanno eletto Ruzzi rappresentante per il prossimo quinquennio nel consiglio direttivo.

La designazione, vincolante, verrà ratificata in occasione dell’assemblea nazionale in programma a Trevi il 30 maggio. Nel corso della seduta è stato inoltre confermato Franco Cuccureddu nel ruolo di coordinatore regionale, Alfonso Marras sindaco di Bosa e Stefano Rombi sindaco di Carloforte, mentre sono stati confermati i vice coordinatori. Il coordinamento regionale sarà, comunque, rieletto, dopo il rinnovo delle amministrazioni comunali di Atzara, La Maddalena, Sadali, Posada e Tempio Pausania.

L’elezione di Ruzzu rafforza il ruolo della Sardegna nel network nazionale dei Borghi più belli d’Italia promuovendo il turismo nei borghi e di quello esperienziale.

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